Юрмальская дума решит, отменять ли для мотоциклистов плату за въезд в город

В Юрмальском самоуправлении создана рабочая группа, которая рассмотрит предложения Латвийской ассоциации мотоклубов и решит, можно ли внести поправки в обязательные правила думы об отмене для мотоциклистов платы за въезд в город, рассказала представитель самоуправления Зане Лейте.

Как подтвердил агентству ЛЕТА глава ассоциации Айвар Фрейманис (Фридис), в Юрмальскую думу был подан официальный запрос. «Мотоциклы не занимают место на городских автостоянках, намного более экологичны, не создают заторов. Во всем мире, в том числе и в Латвии, мотоциклисты могут парковаться бесплатно везде, где не мешают жителям», - заявил он.

Плата за въезд в Юрмалу взимается за то, что автомашины могут использовать городские автостоянки бесплатно, но мотоциклистам стоянки не нужны, следовательно, нет оснований и платить за въезд в город.

Во вторник более 100 членов ассоциации отправились в протестный заезд в Юрмалу. Свои транспортные средства они парковали на местах для работников Юрмальской думы.