«Крестьянский сейм» больше не планирует требовать отставки министра экономики

Организация «Крестьянский сейм» больше не собирается требовать отставки министра экономики Арвила Ашераденса, потому что руководимая им рабочая группа по компоненту обязательной закупки (КОЗ) работает над решением проблемы, рассказал агентству ЛЕТА глава организации Юрис Лаздиньш.

Рабочая группа должна до августа представить правительству информационное сообщение.

Отставки министра «Крестьянский сейм» требовал в феврале, когда оказалось, что у многих крестьян счета за электричество с начала года увеличились на 40-80% или на 50-600 евро в месяц.