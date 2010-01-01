«Словно парализовало!». Рижанин рассказал, как забыл в Hesburger 10 тыс. евро и что было после

Этот день семья из Риги запомнит на всю жизнь. А начинался он с позитивного момента: рано утром семейная пара отправилась покупать авто, в сумке лежали 10 000 евро - продавец поставил условие, что расплачиваться надо «наличкой».

Но сделка сорвалась - Range Rover оказался не в самом лучшем техническом состоянии. «Мы с женой отправились перекусить в Hesburger, затем вызвали такси и отправились домой, поднимаемся в квартиру, «а где сумка?». Сумки не было, - вспоминает Эвалдс - Бросились звонить таксисту, думали, что сумку оставили в машине, но его телефон был отключен. Так и подумали - ну все, с нашими деньгами уже отправился в теплые страны. Знаете, это как вас окатили ведром с холодной водой, как парализовало... Это были наши кровные деньги, которые заработали своим трудом».

“Paaugstinājās asinsspiediens un sirdsdarbība!” Vīrietis ēstuvē Rīgā aizmirst somu ar 10 000 eiro

Параллельно Эвалдс вызвал такси и поспешил в ресторан фастфуда, в дороге созвонился с ним. «Мы сказали работнику, что оставили сумку, описали ее и работник Микс заметил, что ее уже присвоила сидящая здесь компания молодежи. Мы не говорили что там внутри, но судя по нашим эмоциям, в ресторане, вероятно, поняли, что нам очень-очень нужна эта сумка», - вспоминает мужчина.

Как оказалось позже, компания не собиралась отдавать найденное, угрожала и ругалась с работником - поэтому пришлось вызывать охрану. Но все окончилось благополучно - деньги вернулись к своим законным владельцам, которые хотят еще раз поблагодарить отзывчивого работника Микса, который помог им.