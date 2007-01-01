Бизнес-партнер министра Дуклавса строит корабли для российской армии

Уже несколько лет Шехелеву принадлежит почти половина Piebalgas alus. В российских СМИ он упоминается как президент компании Finsudprom, в структуру которой входит Ярославский кораблестроительный завод.

На заводе строят танкеры, лодки, яхты, а также исполняют госзаказы - в том числе и для нужд ФСБ и ВМФ России - патрульные катера, а также корабли для десанта, называемые «Морскими коровами», которые дислоцируются в Калининграде.

В 2007 году Шехелев решил делать бизнес в Латвии и инвестировал средства в пивоварню. Он - единственный партнер Дуклавса в этой сфере.

«Вполне возможно, что у него предприятия по всему миру, а какое мне дело», - отметил Дуклавс. В свете геополитической ситуации занятие Шехелева может бросить тень и на самого министра. «Я спрошу его об этом, когда встречу, сейчас он в больнице и прислал мне сообщение, что когда поправится, приедет в Латвию и тогда я задам ему вопросы» - пообещал глава Минземледелия.