Круминьш не помнит, зачем написал на листочке в кабинете судьи «5 000»

Переданные на листочке бизнесменом Юлием Круминьшем судье Айе Орнине вопросы и цифра в 5 000 оцениваются как предложение взятки. Это морально, но не криминально осуждаемый поступок. С таким аргументом прокурор KNAB Мария Лея закончил расследование о возможной взятке председателю суда Курземского района Риги Орнине о благоприятном решении дела друга Круминьша, сообщает de facto.

11 февраля 2016 года председатель суда Айя Орниня зачитала приговор экс-мэру Юрмалы Раймонду Мункевицу в деле о коррупции. За несколько часов до этого у нее произошел разговор с Круминьшем, который зафиксировал KNAB. Обмен информацией проходил в переписке на листике и перешептывании.

Круминьш: Когда могу получить ответ? И сколько? От него!

Орниня: Сделаю что смогу, но это не лучший судья. Попробую.

К.: От него что-то надо? Или 5 000?

О.: Я посмотрю. Узнаю мнение.

KNAB зафиксировал, что перед эти Орниня прочитала некий документ, который принес Круминьш и оба о чем-то шептались. По версии Бюро речь шла о деле SIA «Eirobūve Latvija», которая подала в суд из-за долга заказчика, который не платил фирме за реконструкцию дома. Как позже выяснилось - это многоквартирный дом на Элизабетес 12. Владелец «Eirobūve Latvija» Янис Лемонтович, чей тесть Юрис Микелис - давний друг Круминьша. Но он утверждает, что никакую помощь у Круминьша не просил и не помнит, чтобы делился каким-то документами по этому делу.

"Опять эти 5 000. Я не помню, понимаете, что это за 5 тысяч. Это для меня не деньги. Это не там сумма, о которой говорить можно серьезно, - прокомментировал Круминьш

Ни предприниматель, ни Ориня не отрицают, что хорошо знакомы и даже вместе путешествуют. Поэтому ничего необычного в том, что бизнесмен мог попасть в закрытую для обычных посетителей суда зону - считает Орниня. Зачем надо было шептаться - от отстраненной судьи, которая на данный момент работает в администрации суда, внятного ответа получить не удалось. «Если он пришел ко мне и хотел что то написать - почему я должна была запретить ему? Ну, он сказал, что хочет написать что-то», - сказала Орниня.