Тепло и солнечно: в первый день недели потеплеет до +24 градусов

В понедельник днем температура воздуха в Латвии достигнет +21..+24 градусов, но на большей части побережья не будет теплее +17..+20 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, на побережье он будет дуть с моря.

Сохранится сухая и солнечная погода.

В Риге солнце прогреет воздух до +23 градусов, на побережье потеплеет всего до +19 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что местами сохранится повышенная пожароопасность в лесу.