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Тепло и солнечно: в первый день недели потеплеет до +24 градусов

Русский TVNET
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник днем температура воздуха в Латвии достигнет +21..+24 градусов, но на большей части побережья не будет теплее +17..+20 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, на побережье он будет дуть с моря.

Сохранится сухая и солнечная погода.

В Риге солнце прогреет воздух до +23 градусов, на побережье потеплеет всего до +19 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что местами сохранится повышенная пожароопасность в лесу.

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