Сегодня возобновляются ремонтные работы на Рижской окружной дороге A4 (Балтэзерс-Саулкалне) на участке от Авоты до путепровода над железной дорогой возле Даугавпилсского шоссе, сообщает ГАО «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ).

Во время ремонта на этом участке будет заменено дорожное покрытие, а также будет обновлен мост через Малую Юглу.

Движение на мосту через Малую Юглу и перед перекрестком с автодорогой Улброка-Огре (P5) будет организовано по одной полосе.

«Ожидается, что движение на этом участке будет особенно медленным, поэтому транзитному транспорту и местным жителям рекомендуется использовать другие маршруты», - сообщили в ЛВЦ.

Строительные работы на Рижской окружной дороге начались еще в августе прошлого года. Ремонт проводит АО «Целю парвалде», стоимость работ оценивается в 6,16 млн евро. Завершить ремонт участка планируется к концу лета.