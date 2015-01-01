Раскрыта схема, как на аукционе получить новенький авто по низкой цене

В прошлом году из-за долгов остановился бизнес продавца автомашин Renault и Dacia - SIA Euro-Auto. Сейчас распродают имущество предприятия. На прошедшей неделе на аукцион к судебному исполнителю попало девять машин, которые остались в автосалоне после его закрытия. Желающих приобрести авто было очень много потому, что начальная цена была в 4-5 раз меньше рыночной стоимости. Но, участники аукциона были разочарованы, об этом рассказывает передача Nekā personīga на TV3.

Продажа машин оказалась схемой, в результате которой, скорее всего, машины по начальной цене перейдут компании, которая связана с банкротирующим предприятием.

SIA Euro-Auto более, чем десять лет было одним из официальных дилеров Renault и Dacia в Латвии. В 2015 году оборот предприятия вместе с сервисом и продажей автомобилей достиг 12 миллионов евро, но уже в следующем году бизнес не был таким успешным и начали скапливаться долги.

Год назад Euro-Auto потеряла права продавать упомянутые марки машин и работа предприятия остановилась.

Никто из кредиторов не стал просить о процессе неплатежеспособности автоторговца потому, что не было надежд вернуть деньги - все имущество было заложено. В прошлом году началась распродажа имущества предприятия.

На прошлой неделе из салона Renault и Dacia на аукцион поступили девять машин, интерес к котором очень высоким. Машины или новые или с минимальным пробегом, а цены - сказочно низкие.

Начальная цена Renault Megane 2016 года выпуска на аукционе - 2100 евро, машина 2015 года – 1800 евро.

На портале объявлений SS.COM видно, что такие машины стоят от десяти до тринадцати тысяч евро. 3000 евро - начальная цена для ретро-автомобиля Renault 1927 года выпуска. Во Франции на портале объявлений такие автомобили стоят до 30 тысяч евро.

Участвовашее в аукционе SIA RIX Invest Group предлагало за восемь выставленных автомобилей высокую цену, не оставив шанса другим участникам. Одна машину из девяти судебный исполнитель не допустил до аукциона, поскольку доверенное лицо фирмы участвовало в оценке машины.

SIA RIX Invest Group не простой участник аукциона. Судебный исполнитель устроил аукцион, чтобы деньги с продажи имущества Euro-Auto покрыть 80 тысяч долга RIX Invest Group. Необычно то, что фирма, которая обещала самые большие суммы, сама их потом получила. Но, дополнительно фирме еще надо заплатить 16 тысяч евро НДС и еще покрыть расходы судебного исполнителя.

Заманчивый аукцион оказался схемой.

Согласно гражданскому закону, в случае, если победитель аукциона не платит деньги, машины по за начальную стоимость остается у взыскателя долга. А не заплативший победитель аукциона теряет страховую сумму, которую он внес перед торгами.

Так как RIX Invest Group одновременно является победителем аукциона и взыскателем долга, ему выгодно не платить обещанные 80 тысяч евро за машина и 16 тысяч НДС. Предприятие теряет страховые деньги, а в результате получает машины по начальной цене аукциона - 24 тысячи евро.

Подозрения о том, что аукцион - это спланированная схема, показывает адреса и руководство должника и взыскателя долга. SIA Euro-Auto до 28 декабря 2017 года руководил Анатолий Романюк. Единственный владелец SIA, взыскивающей долг - его подруга Виола Романюк и Анатолий до конца прошлого года был в правлении фирмы. RIX Invest Group зарегистрировано на Ганибу дамбис, где зарегистрировано SIA RGR grupa.

С помощью такой схемы машины по дешевой цене переходят к RIX Invest Group. Позже их продают по рыночной цене и фирма зарабатывает десятки тысяч евро.