Синоптики пообещали несколько недель сухой и теплой погоды

В ближайшие две недели погоду в Латвии будут устанавливать главным образом антициклоны, в связи с чем ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, сообщает агентство ЛЕТА.

Во вторник и среду на этой неделе Латвию покинет один антициклон и приблизится новый, поэтому будет больше облаков, пройдут дожди, возможны и грозы.

В дальнейшем облаков станет меньше, осадков преимущественно не ожидается. На большей части территории страны усилится сухость, вырастет пожароопасность в лесах.

В самые теплые дни температура воздуха повысится до +25 градусов и даже немного выше, а в самые холодные ночи столбик термометра местами опустится до +5 градусов.