Для некоторых пенсионеров в Латвии жизнь изменится уже с 1 июля

В апреле Сейм принял поправки к закону О пенсиях. Благодаря этому с 1 июля нынешнего года часть пенсионеров начнет получать большие доплаты к пенсиям.

Кроме того, индексация пенсий 1 октября будет выше для некоторых пенсионеров, поскольку будет приниматься во внимание их трудовой стаж.

С 1 июля будет увеличена доплата за каждый год трудового стажа, полученного до 31 декабря 1995 года.

Министерство благосостояния подготовило разъяснение на эту актуальную для многих пожилых людей тему.

Что для пенсионеров изменится с 1 июля?

С 1 июля увеличатся доплаты за трудовой стаж, заработанный до 31 декабря 1995 года. Это коснется тех пенсионеров, которые до этой даты достигли возраста, необходимого для выплаты пенсии по старости или инвалидности. Сейчас за каждый год стажа доплачивают 1 евро. А с 1 июля доплата вырастет на 50 евроцентов и составит 1,50 евро.

Например, если человек вышел на пенсию до 31 декабря 1995 года и его трудовой стаж составляет 40 лет. то до сих пор он получал доплату 40 евро, а с 1 июля доплата вырастет до 60 евро.

На увеличение доплат в 2018 году потребуется дополнительно 1,03 млн евро, в 2019 году - 2,05 млн евро.