Ремонт дорог может привести к задержкам общественного транспорта

С наступлением летних погодных условий в Риге начался ремонт улиц, который подразумевает ограничения движения транспорта. Предприятие Rīgas satiksme предупреждает, что летом общественный транспорт может отставать от графика.

Всем известно, что троллейбусы и автобусы движутся по тем же дорогам, что и остальные автомобили, поэтому если на дороге произошло ДТП, авария коммуникаций, упало дерево или еще как-то затруднено движение, это сказывается на графике курсирования.

«Почти все троллейбусы могут снять «рога» и проехать участок на дизельном генераторе, если движение полностью не заблокировано.

Кроме того, если маршрут с интенсивным движением троллейбусов и автобусов, например, в среднем транспортное средство подходит к остановке раз в десять минут, пассажиры вряд ли заметят отклонения от графика, если только полностью не блокировано движение», – указывает представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Реже всего задерживаются трамваи, но и на их пути могут быть проблемы – например, авария на рельсах или поломка,

поэтому движение полностью блокировано до разрешения проблемы.

«Общественный транспорт курсирует по кругу, и если часто приезжает на кольцевую с опозданием, то и выезжает с задержкой. Могу заверить, что причина не в водителях – они приходят на работу заранее и безответственные люди на нашем предприятии не работают», – указывает Байба Барташевича-Фелдмане.