Если бы в Латвии жили всего 100 человек...

В Латвии регулярно публикуется статистика, которая показывает «среднюю температуру по стране». Несмотря на шутку «если один человек ест мясо, а другой капусту, то в среднем они оба едят голубцы», Русский TVNET решил пофантазировать, и, на основании данных статистов, представил, что было бы с нами, если бы в Латвии проживало всего 100 человек.