Если бы в Латвии жили всего 100 человек...

В Латвии регулярно публикуется статистика, которая показывает «среднюю температуру по стране». Несмотря на шутку «если один человек ест мясо, а другой капусту, то в среднем они оба едят голубцы», Русский TVNET решил пофантазировать, и, на основании данных статистов, представил, что было бы с нами, если бы в Латвии проживало всего 100 человек.
- Если бы в Латвии жили 100 человек, то среди них было бы 54 женщины и 46 мужчин. В Латвии было 18 детей, 63 взрослых человека и 19 людей старше 65 лет. Большинство жителей Латвии жило бы в Риге и Рижском районе, чуть более 10 человек жило бы в каждом из остальных регионов нашей страны.
- Если бы в Латвии жили 100 человек, то 62 человека из всех были бы латышами, 25 человек были бы русскими, а 13 являлись бы представителями других национальностей - поляками, белорусами, украинцами и т.д. Паспорт гражданина Латвии имели бы 86 человек.
- Если бы в нашей стране жили 100 человек, то 36 латвийцев состояли бы в браке.
- Если бы в Латвии жили 100 человек, то 6 из них были бы безработными, а 22 человека находились бы под риском бедности.
- Если бы в нашей стране жили 100 человек, то 42 из них имели бы высшее образование, а 3 из них работали бы на посту чиновников.
- Если бы в Латвии жили 100 человек, то всего в стране использовалось бы 34 автомобиля. 12 латвийцев имели бы проблемы с алкоголем.
- У 28 наших соотечественников были бы кредитные обязательства. В то время, пока 20 человек «на руки» получали бы зарплату от 450 до 700 евро, лишь 1 человек зарабатывал бы «чистыми» более 1500 евро в месяц.
Данные: Centrālā statistikas pārvalde