На содержание мелиоративных систем выделят 3,3 млн евро

Комитет Кабинета министров сегодня поддержал просьбу Министерства земледелия до 2021 года постепенно на 3 234 187 евро увеличивать ежегодное государственное финансирование на эксплуатацию и содержание мелиоративных систем.

Эксплуатация, содержание и управление мелиоративными системами станут рациональнее и стабильнее, если будет найдено решение по созданию дополнительного финансового инструмента, например, фонда развития мелиорации, государственные инвестиции из которого выделялись бы для реализации проектов в этой сфере, считает Минземледелия.

Минземледелия предложило увеличить финансирование из госбюджета содержание мелиоративных систем в 2019 году на 645 044 евро, в 2020 году - на 1 138 233 евро, в 2021 году - на 1 450 910 евро.

Предложено также найти решение по созданию гибкой модели государственного финансирования для реализации неотложных и системных мелиоративных проектов.

Как сообщалось, затяжные ливни осенью прошлого года причинили значительный ущерб крестьянам, в 29 краях Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация. Мелиоративным системам по всей стране, особенно в Латгале, был причинен ущерб в размере примерно 294,4 млн евро.