Во вторник облаков станет больше, возможны дожди

Во вторник в Латвии увеличится облачность и в течение дня, начиная с юга, пройдут дожди, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночь на вторник пройдет без осадков, будет малооблачно. При слабом восточном ветре температура воздуха понизится до +6..+13 градусов.

В течение дня ожидается слабый или умеренный юго-восточный ветер, максимальная температура воздуха днем составит +16..+22 градуса.

В Риге во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Слабый или умеренный ветер будет дуть с востока, юго-восточка. Температура воздуха составит от +11..+13 градусов ночью до +20 градусов днем.