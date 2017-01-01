Суд ЕС зарегистрировал иски ABLV Bank к Европейскому центральному банку

Суд ЕС зарегистрировал иски «ABLV Bank» и его крупнейших акционеров к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) и Единому совету по финансовому оздоровлению (ЕСФО), свидетельствует информация суда.

Руководитель отдела общественных отношений «ABLV Bank» Артур Эглитис сообщил агентству ЛЕТА, что Суд ЕС попросил вторую сторону - ЕЦБ и ЕСФО - в течение двух месяцев представить комментарии по поданным искам.

Как сообщалось, 3 мая «ABLV Bank» и его крупнейшие акционеры подали в Суд ЕС иски к ЕЦБ и ЕСФО.

Адвокаты банка из адвокатского бюро «DLA Piper» в Германии от имени «ABLV Bank» и двух его крупнейших акционеров подали четыре иска: два - против ЕЦБ и два - против ЕСФО. В них упоминаются нарушения, которые были допущены в отношении банка со стороны этих структур - превышение полномочий, несоблюдение принципов соразмерности и равного отношения и др. Также в исках перечисляются серьезные возражения против способа, как принимались решения этих структур в отношении банка.

23 февраля ЕЦБ принял решение не спасать банк и начать процесс его ликвидации. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), выполняя инструкции ЕЦБ, с 19 февраля ввела ограничения на платежные операции в «ABLV Bank», а в ночь на 24 февраля с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений, приняла решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.

26 февраля банк в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения ЕЦБ о начале процесса ликвидации принял на внеочередном общем собрании акционеров решение о самоликвидации.

Банк просит дать оценку решениям, принятым ЕЦБ и ЕСФО 23 февраля, которые вынудили акционеров «ABLV Bank» принять решение о самоликвидации банка. Как указывает банк, также необходимо проанализировать, насколько обоснованной была оценка этими структурами финансовой ситуации в «ABLV Bank», и имели ли они вообще право принимать решение о том, что банк должен быть ликвидирован.

Представители банка подчеркивают, что поданные в Суд ЕС иски не приостанавливают решение о ликвидации банка, однако их подача имеет важное значение для репутации «ABLV Bank», его работников и партнеров, а также с точки зрения возможного требования возмещения у ЕЦБ, если решение суда будет благоприятным для банка и его акционеров.

Кроме того, «ABLV Bank» указывает, что постановление суда имеет важное значение для ясности по вопросу о правовом регулировании в подобных ситуациях, особенно после того, как решения обоих надзорных органов подверг критике коммерческий суд Люксембурга.

Как указывают представители банка, в этом случае без ответа остался вопрос, имели ли ЕЦБ и ЕСФО право принимать решения о ликвидации банка, потому что даже представитель ЕСФО после постановления коммерческого суда Люксембурга признал, что эта структура могла допустить ошибку. Кроме того, и КРФК, и Минфин Латвии заявляли, что ликвидация банка - всего лишь одна из возможностей.

Еще одним важным аспектом является то, сумели ли ЕЦБ и ЕСФО дать обоснованную оценку финансовой ситуации в банке. «Они лишь сделали предположение о возможных проблемах с ликвидностью в обозримом будущем. В отношении дочернего банка «ABLV» в Люксембурге коммерческий суд Люксембурга назвал это «чистой спекуляцией» без фактического обоснования», - говорится в заявлении банка.

Проблемы банка начались после заявления сети Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») о планируемых санкциях против «ABLV Bank» за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Также «FinCEN» заявила, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.