Линдерман освобожден из-под стражи

Рижский окружной суд в понедельник решил избрать в отношении арестованного пророссийского активиста Владимира Линдермана меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Как сообщалось, Линдерман был задержан 8 мая в рамках начатого 18 апреля уголовного процесса против Жданок в связи с организованным РСЛ и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием.

18 апреля Полиция безопасности (ПБ) начала уголовный процесс о возможных противоправных действиях на проходившем 31 марта Вселатвийском родительском собрании. Речь идет о преступлениях, предусмотренных в разделе 10 Уголовного закона «Преступления против государства».

ПБ оценит также возможные противоправные действия во время первомайского шествия РСЛ в Риге.

По просьбе ПБ 10 мая суд Видземского предместья Риги санкционировал арест Линдермана.

Адвокат Линдермана Елена Квятковская обжаловала то решение суда в Рижском окружном суде.

Адвокат также подала в Генпрокуратуру жалобу на необоснованное применение физической силы при задержании Линдермана.