В больницу поступил первый в этом году пациент с клещевым энцефалитом

На прошлой неделе в Латвийский инфектологический центр (ЛИЦ) Рижской Восточной клинической больницы поступил первый в этом году пациент с клещевым энцефалитом, сообщила агентству ЛЕТА представитель больницы Айя Лиетиня.

До 21 мая в лаборатории ЛИЦ проверено 702 клеща, семь из них оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита. По просьбе пациентов в этом году снято 184 клеща.

В этом году в ЛИЦ лечился один пациент с вирусом клещевого энцефалита и семь пациентов с болезнью Лайма. Пациенты с эрлихиозом пока не поступали.

Если клещ присосался к человеку, вакцинированному от клещевого энцефалита, сдавать клеща на проверку в лабораторию не надо, так как там можно выявить только, инфицирован ли клещ энцефалитом. На эрлихиоз и болезнь Лайма клещей в лаборатории не проверяют. Если через одну-три недели после того как присосался клещ, появляются какие-то подозрительные симптомы, следует обращаться к семейному врачу.