В мероприятиях Ночи музеев участвовали более 221 тыс. человек

Правда, это цифра относится только к посетителям 122 аккредитованных государством музеев, статистику о посещении 82 других учреждений культуры и госуправления Минкульт не обобщает, отметила она.

Больше всего посетителей в Ночь музеев в этом году было в музеях Курземе - 36 125 (в 2017 году - 34 836) и Видземе - 27 872 (36 270).

Музеи Латгале посетили 13 546, Земгале - 14 651 человек.

Самыми популярными музеями в регионах по-прежнему остается Лиепайский музей в Курземе, в Ночь музеев принявший 9500 посетителей. В Видземе 9369 человек посетили Валмиерский музей, в Латгале 650 - Даугавпилсский художественно-краеведческий музей, а в Земгале наибольший интерес у посетителей вызвал Екабпилсский исторический музей, где побывали 3957 человек.

34 рижских музея посетили 105 755 человек. Как и в предыдущие годы, лидировал по популярности Мотор-музей, который 19 мая посетили 17 139 человек.

В музеях в окрестностях Риги в Ночь музеев было зарегистрировано 22 135 посетителей.