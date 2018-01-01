Помощь беженцам и ищущим убежища будет оказывать Латвийский Красный крест

Фонд общественной интеграции (ФОИ) сегодня подписал с Латвийским Красным крестом договор об оказании социально-экономической поддержки ищущим убежища и лицам со статусом беженца или альтернативным статусом, сообщили агентству ЛЕТА в ФОИ.

Договор заключен с учетом решения Бюро по надзору за закупками, 16 мая признавшего заявку общества «Убежище «Надежный дом«» необоснованной.

Цена договора - 666 тыс. евро без НДС.

Латвийскому Красному кресту поручено с 1 июня перенять начатые дела и в последующие 18 месяцев обеспечивать полноценную социально-экономическую интеграцию лиц со статусом беженца или альтернативным статусом.

По нынешним прогнозам, услуги социального работника и ментора предстоит обеспечить 75 лицам: 51 ищущему убежища, находящемуся в центре «Муцениеки», и 24 лицам, живущим за пределами центра.

В предыдущие два года эти услуги поочередно обеспечивали Латвийский Красный крест и «Убежище «Надежный дом«».

Услуги соцработника и ментора предоставляются в рамках проекта, софинансируемого из Европейского социального фонда и госбюджета.

До 15 марта 2018 года Латвия выполнила свои обязательства по приему беженцев в рамках программы перемещения ЕС на 70% - приняла 374 беженцев (294 прибыли из Греции, 34 - из Италии и 46 из - Турции).