Проверено на себе: Сколько стоит (не) попасть к врачу на Кипре

Когда ты уже практически сидишь на чемоданах с перелетом в Ригу через три недели, готовясь к заключительным экзаменам в Университете Никосии, мысленно прощаешься с солнечным островом и улыбчивыми однокурсниками, казалось бы, что может нарушить твои планы? Я вам скажу - внезапная болезнь, например. Точнее, даже не болезнь, а типичная для южных стран инфекция, полученная по неосторожности и быстро спровоцировавшая воспаление, повышение температуры, тошноту, опухоль, а также практически обездвижившая пострадавшую ногу. Что делать, куда обращаться, сколько это будет стоить – лишь малая толика вопросов, посетивших мою разгоряченную 33-градусной жарой голову. Если вы все еще думаете, что больница Страдиня – самый проблемный госпиталь в мире – прочитайте мою историю о Кипре.