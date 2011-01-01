Из-за сухой погоды в воздухе наблюдается высокая концентрация твердых частиц или пыли, в том числе различной пыльцы, сообщает аэробиологическая лаборатория географического факультета Латвийского университета.

Больше всего пыли в городах. Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, на улицах городов наблюдается нехарактерно высокое для мая загрязнение воздуха.

Например, метеостанция на бульваре Кронвалда в Риге 15 мая показала, что содержание в воздухе взвешенных частиц диаметром до 2,5 микрометра достигает 110 микрограммов на кубический метр - это самый высокий показатель с начала наблюдений в 2011 году.

В связи с интенсивным цветением берез в воздухе сохраняется средняя или высокая концентрация их пыльцы. Постепенно начинается и цветение злаков. В воздухе также много пыльцы хвойных деревьев, но она в отличие от пыльцы трав и берез имеет низкую степень аллергического воздействия.

Прогнозы погоды показывают, что в ближайшие недели в основном сохранится сухая погода, поэтому качество воздуха, вероятно, останется плохим. Оно может еще больше ухудшиться, если с усилением сухости начнутся пожары в лесах и на болотах.