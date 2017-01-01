Премьер: на отмену продленного нормального рабочего времени медиков нужно 10 млн евро

Решение Конституционного суда (КС) отменить в Латвии со следующего года продленное нормальное рабочее время медиков может потребовать дополнительно из бюджета до 10 млн евро, сказал в передаче «Утренняя панорама» на ЛТВ премьер-министр Марис Кучинскис.

Он сообщил, что Минздрав еще проводит расчеты, но нужная сумма в контексте общей реформы здравоохранения не расценивается как огромная. Премьер-министр напомнил, что, например, на повышение зарплат медиков в этом году дополнительно было выделено около 70 млн евро.

КС ранее постановил, что нормы переходных правил закона о лечении, устанавливающие оплату труда лечебного персонала за продленное нормальное рабочее время, не отвечают Конституции.

КС указывает, что для оплаты продленного нормального рабочего времени Сейм установил более низкую ставку, чем для оплаты сверхурочной работы в понимании закона о труде.

Разное отношение к лечебному персоналу и членам бригад неотложной медицинской помощи, не являющимся медперсоналом, при установлении ставок оплаты труда за продленное нормальное рабочее время в переходный период не имеет легитимной цели, считает КС. Оспоренная норма не отвечает 91-й статье Конституции о принципе равенства, заключил КС.

Оспоренная норма закона признана не имеющей силы с 1 января 2019 года. Решение КС является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о лечении, предусматривающие постепенный отказ от продленного нормального рабочего времени медиков.

В переходный период, который установлен с 1 июля по 31 декабря 2017 года, для медиков и работников бригад неотложной медицинской помощи, не являющихся медиками, можно будет устанавливать продленное нормальное рабочее время, не превышающее 55 часов в неделю в этом году, в 2018 году - 50 часов, а в 2019 году - 45 часов в неделю.

Оплата за время работы, которое превышает установленное законом о труде нормальное рабочее время, в переходный период рассчитывается с применением коэффициента 1,1 в 2017 году, 1,2 в 2018 году и 1,35 в 2019 году.

10 мая 2017 года КС возбудил дело о соответствии закона о лечении 91-й и 107-й статьям Конституции. Оспоренная норма устанавливает, что если для медика установлено продленное нормальное рабочее время, оплата за время, превышающее установленное законом о труде нормальное рабочее время, устанавливается пропорционально увеличению рабочего времени в размере не менее установленной часовой или дневной ставки зарплаты, а при аккордной зарплате - в соответствии с расценками на проделанную работу.

91-й статья Конституции гласит, что все люди в Латвии равны перед законом и судом, а 107-я - что каждый работник имеет право получать отвечающую проделанной работе оплату, которая не меньше установленного в стране минимума, а также право на еженедельные выходные и ежегодный оплачиваемый отпуск.