Смерть молодой роженицы в больнице Тукумса: врач «отделалась» 250 часами работ

В связи со смертью молодой женщины при родах в больнице Тукумса врачу Солвите Крузе назначено наказание в виде принудительных работ в течение 250 часов. Об этом сообщил адвокат семьи погибшей Рональдс Рожкалнс.

В 2016 году после смерти роженицы Инспекция здоровья обратилась в прокуратору, чтобы та оценила нет ли состава преступления в действиях гинеколога при родах.

Позже суд Земгальского района признал Крузе виновной - 16 сентября 2015 в результате ее халатных действий ожидающая ребенка пациентка скончалась. Был начат уголовный процесс, в ходе которого врач свою вину полностью признала, а также согласилась с применимой к ней степенью тяжести содеянного и юридической квалификацией дела.

Прокурор и обвиняемая достигли соглашения - последняя полностью признала свою вину. Его подтвердили в суде, назначив гинекологу 250 часов принудительных работ.