Элина Малыгина назвала, сколько миллионов хочет получить: «Ничего сверхъестественного!»

В СМИ поступают новые сведения о дележке наследства ушедшего в декабре прошлого года бизнесмена Валерия Малыгина. Его вдова Элина озвучила сумму.

Как известно, за «холодной войной» двух старших дочерей Малыгина и его вдовой следит вся латвийская общественность.

Элина дала очередное интервью, в котором признается: Я не прошу ничего сверхъестественного, только то, что мне причитается. Официально - это 15 млн. Я согласна уменьшить эту сумму до 9 млн, даже до 8 млн".

17 мая должно было состояться заключение соглашения о присуждении вдове ее части наследства. Но оно не состоялось.

В интервью журналу Kas Jauns Элина рассказала, что не видела дочерей своего покойного мужа уже несколько месяцев: «Может, что-то случилось, может быть у них проблемы? Я не понимаю, как взрослые люди могут вредить работе предприятия его отца и поставить точку во всем этом деле о наследстве».

Она, якобы, даже согласна на меньшую сумму, чем ей положено по закону.

Сказанное Элиной подтвердил и ее адвокат Мартиньш Криекис: Детали соглашения все привлеченные стороны согласились не разглашать, но могу утверждать, что причитающаяся Элине часть в 2 раза меньше той, которая ей положена".

Сама Малыгина стиль коммуникации дочерей Ирины и Ники называет «лживым» и «с целью заставить всех думать, что она хочет устроиться за счет покойного супуруга». «Это факт, что раньше свой дочери Ирине Валерий доверял не больше, чем приобрести свечи, а сейчас она управляет всем наследством», - заявляет Элина.