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Для самых суетливых: в Риге будут открыты первые магазины нового концепта Maxima Express

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Lūka / LETA

24 мая этого года, в 9:00 на улице Меркеля 2, в Риге будет открыт первый магазин Maxima Express во всей сети Maxima Grupе в Прибалтике. С открытием этого магазина предприятие Maxima Latvija завоевывает новый сегмент рынка – convenience store или сегмент магазинов маленького формата, адаптируясь к изменениям совершения покупок и образа жизни в современных суетливых буднях.

Для удобства покупателей в небольшом магазине будет доступен широкий выбор готовых блюд Meistara Marka, горячие напитки, и подборка самых важных товаров для современного горожанина.

В магазинах Maxima Express также продуманы различные инновации, с целью сделать покупки более удобными, быстрыми и доступными.

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