Для самых суетливых: в Риге будут открыты первые магазины нового концепта Maxima Express

24 мая этого года, в 9:00 на улице Меркеля 2, в Риге будет открыт первый магазин Maxima Express во всей сети Maxima Grupе в Прибалтике. С открытием этого магазина предприятие Maxima Latvija завоевывает новый сегмент рынка – convenience store или сегмент магазинов маленького формата, адаптируясь к изменениям совершения покупок и образа жизни в современных суетливых буднях.