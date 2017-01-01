Господдержку получат только малые и средние пострадавшие от ливней предприятия

Государство поддержит только малые и средние предприятия, чьи посевы и посадки в прошлом году пострадали от ливней, постановило во вторник правительство.

Как указывает Министерство земледелия в аннотации в поправкам к правилам Кабинета министров о порядке предоставления государственной поддержки за пострадавшие от ливней в 2017 году посевы и посадки, эти правила необходимо согласовать с Еврокомиссией (ЕК). В своем заключении от 16 марта ЕК поставила ряд условий, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить соответствие этих правил Кабмина требованиям нормативных актов ЕС.

Поправки к правилам Кабмина предусматривают, что государственная поддержка будет оказана только малым и средним пострадавшим от ливней предприятиям. В эту категорию входят предприятия с числом работников менее 250 и годовым оборотом менее 50 млн евро.

Как сообщалось, за пострадавшие в прошлом году от ливней посевы и посадки планируется в этом году выплатить из бюджета Минземледелия 4 427 733 евро.

Затяжные ливни осенью прошлого года причинили значительный ущерб крестьянам, в 29 краях Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация.