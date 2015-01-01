Открыто новое здание KNAB

Открытое сегодня реновированное ГАО «Валстс некустамие ипашуми» (ВНИ) и приспособленное для нужд Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) здание на ул. Цитаделес, 1 в Риге - один из самых сложных реализованных ВНИ проектов, отметил на церемонии открытия здания председатель правления ВНИ Роналд Нейманис.

Новые помещения будут пригодны для выполнения функций KNAB в соответствии с законодательством и нормативными актами.

По площади они будут примерно на треть больше прежних (3756 кв. м вместо 2503 кв. м), в них полностью обеспечено выполнение требований конфиденциальности, соблюден повышенный уровень безопасности, обеспечен доступ людям с ограниченными возможностями.

ВНИ реновировало построенное в 1875 году здание с начала 2015 года. До этого в нем размещалось Рижское региональное таможенное учреждение Службы госдоходов. Проектирование и авторский надзор осуществляло ООО «Rem Pro», стройнадзор - ООО «Buvvalts», строительные работы - ООО «Abora». Общий бюджет проекта - 3,36 млн еврo.

Этот проект является одним из объектов начатой ВНИ программы «100 адресов к столетию Латвии», в рамках которой предприятие реализует 32 проекта общей стоимостью 135 млн евро.