В среду в Латвии местами возможны грозы

В среду местами в Латвии - преимущественно на юге и востоке страны - пройдут кратковременные дожди, локально ожидаются грозы, сообщает агентство ЛЕТА.

Местами на юге страны грозы возможны уже вечером во вторник. Ночью местами в Латвии - особенно в юго-восточных районах страны - образуется туман.

Ожидается частичная облачность. Будет доминировать слабый ветер. Температура воздуха ночью составит +5..+13 градусов, днем - до +19..+23 градусов, на части побережья будет прохладнее - до +16..+18 градусов.

В Риге ожидается преимущественно небольшая облачность, осадки маловероятны. Слабый ветер переменчивого направления днем сменится на умеренный северный, северо-западный. Ночью похолодает до +12 градусов, в пригороде - до +7..+9 градусов, днем воздух прогреется до +20 градусов.