В Австралии архиепископ признан виновным в сокрытии изнасилования ребенка

В Австралии архиепископ Филип Эдвард Уилсон признан виновным в сокрытии случая сексуального насилия над ребенком. Вердикт вынесен во вторник, 22 мая, в суде города Ньюкасл (штат Новый Южный Уэльс), сообщает 9News.

По версии следствия, 67-летний Уилсон знал, что священник Джим Флетчер в 1971 году изнасиловал 10-летнего Питера Крейга. Пять лет спустя пострадавший от педофила подросток рассказал обо всем Уилсону, но тот не поставил в известность полицию.

Адвокаты Уилсона заявляли, что их подзащитный не помнит о таком разговоре, так как страдает болезнью Альцгеймера. На этом основании защита пыталась отменить рассмотрение дела.

На оглашении вердикта о признании виновным архиепископ не проявил никаких эмоций, но позже выпустил заявление, в котором сообщил, что «разочарован» решением суда.

По решению суда Уилсон останется на свободе под залогом при условии, что он даст обязательство явиться на оглашение вердикта, сообщает ABC. Максимальный срок, который грозит архиепископу, - два года лишения свободы. Приговор будет вынесен 19 июня.

По мнению обвинения, Уилсон намеренно пытался скрыть преступление, чтобы защитить репутацию церкви. Ожидается, что решение по этому делу будет иметь широкомасштабные последствия для других католических деятелей. Не исключено, что объявятся новые жертвы священников-педофилов.

Джим Флетчер ранее был осужден за сексуальные преступления в отношении детей, он умер в тюрьме в 2006 году, сообщает The Sydney Morning Herald. Филип Уилсон стал самым высокопоставленным католическим священником, которому предъявлены подобные обвинения.



