Аугулис: по улучшению безопасности движения Латвия входит в число лидеров ЕС

Латвия входит в число лидеров ЕС в улучшении безопасности дорожного движения, отметил министр сообщения Улдис Аугулис перед предстоящей на этой неделе дискуссией министров Международного транспортного форума о безопасности транспорта в 21-м веке.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Минсообщения, 22-25 мая Аугулис находится с рабочим визитом в Германии, где обратится с речью к участникам Международного транспортного форума и примет участие в нескольких сессиях министров транспорта в Лейпциге.

В этом году Латвия впервые председательствует в Международном транспортном форуме.

«Латвия - один из лидеров ЕС в улучшении безопасности дорожного движения, благодаря многочисленным мерам, предпринятым на протяжении предыдущих 25 лет. Мы сообща должны добиться, чтобы в будущем в ДТП не было погибших и раненых», - подчеркивает Аугулис.

В раках форума у Аугулиса запланирован также ряд двухсторонних встреч. Во время визита в Германию его сопровождают госсекретарь Минсообщения Каспар Озолиньш и представители министерского департамента автомобильного сообщения и координирования проектов международного сотрудничества.