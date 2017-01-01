Не выходя из дома: Социальные пособия латвийцы оформляют в интернете

На портале услуг госуправления «Latvija.lv» в первом квартале этого года жители чаще всего пользовались услугой подачи электронных заявлений на получение социальных пособий в Госагентство соцстрахования - 221 762 раза, сообщили агентству ЛЕТА представители портала.

В первом квартале 2017 года жители воспользовались этой услугой 31 010 раз.

Как отметил госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития Эдмунд Бельскис, тот факт, что количество э-заявлений на пособия увеличилось в семь раз, свидетельствует не только о желании общества все больше получать услуги в электроном виде, но и позволяет считать Латвию цифровым государством.

В новейшем Индексе цифровой экономики и общества Латвия показала наибольший рост тоже в показателе цифровых публичных услуг, где за год поднялась с 14-го на 9-е место, добавил он.