В детском доме «Stikli» констатировано эмоциональное насилие над детьми

Инспекция по защите прав детей признала, что расположенный в Вентспилсском крае детский дом «Stikli» - неподходящее место для полноценного развития детей и интеграции в общество, сообщила передача LTV «Panorāma».

По мнению инспекции, главным приоритетом сейчас выступают интересы детей, поэтому от более подробных комментариев о ситуации в упомянутом детском доме специалисты контрольного учреждения пока отказались.

Более полноценная информация будет предоставлена только после того, как инспекция получит полное представление о дальнейшей судьбе и жизненных условиях каждого ребенка, рассказали в передаче.

Директор детского дома Гунтис Лучинс передаче сказал, что больше никакой информации не предоставит.

Инспекция еще продолжает работу по проверке материалов. В то же время инспекция вместе с самоуправлениями выясняют, какую помощь они могут оказать для улучшения состояния детей.

Проверку в детском доме инспекция начала по заявлению одной приемной мамы. Вместе с журналистами передачи LTV «Aizliegtais paņēmiens» она собрала доказательства того, что специалисты признали эмоциональным насилием над детьми.