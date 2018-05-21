Как выглядят улицы Старой Риги после марафона?

В социальных сетях можно увидеть, как Рига выглядит после марафона Lattelecom Rīga и вид совсем не радостный.
Как порталу TVNET разъяснил руководитель проектов агентства NECom, устроившего марафон, Мартиньш Приеде, были заключены договора с уборщиками мусора, которые должны были привести в порядок все городские зоны, начиная от набережной и Домской площади до улицы Сканстес, Кипсалы и т.д.
«Уборщики работают очень хорошо, но иногда какой-то отрезок остается, и непривлекательные фотографии появляются в социальных сетях», - признался Приеде.
По его мнению, у мероприятия большой масштаб и люди спешат сообщить о непорядке.
Vecrīga, 21.maija rīts pēc @Lattelecom maratona #TRASH pic.twitter.com/CdBB3dqK8p— Rebeka Rozentale (@MsRebekaR) May 21, 2018
«Например, пластмассовые стаканчики из которых пили участники, ветром унесло под машины. Когда авто уехали, под ними остался мусор. Такие случаи мы замечали и оперативно реагировали, отправляя ответственных на конкретный участок. Сейчас у нас все территории убраны».