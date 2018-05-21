Как выглядят улицы Старой Риги после марафона?

В социальных сетях можно увидеть, как Рига выглядит после марафона Lattelecom Rīga и вид совсем не радостный.

Как порталу TVNET разъяснил руководитель проектов агентства NECom, устроившего марафон, Мартиньш Приеде, были заключены договора с уборщиками мусора, которые должны были привести в порядок все городские зоны, начиная от набережной и Домской площади до улицы Сканстес, Кипсалы и т.д.

«Уборщики работают очень хорошо, но иногда какой-то отрезок остается, и непривлекательные фотографии появляются в социальных сетях», - признался Приеде.

По его мнению, у мероприятия большой масштаб и люди спешат сообщить о непорядке.

«Например, пластмассовые стаканчики из которых пили участники, ветром унесло под машины. Когда авто уехали, под ними остался мусор. Такие случаи мы замечали и оперативно реагировали, отправляя ответственных на конкретный участок. Сейчас у нас все территории убраны».