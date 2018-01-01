По дороге на работу в Риге пропал 23-летний житель Риги Мансур Хашимов

Со слов родных в последний раз его видели в понедельник утром около 08:00 утра, когда он собирался на работу из дома на улице Таллинас. Обычно ездил на работу на троллейбусе до Земитанского моста, оттуда направлялся пешком до улицы Браслас. На работе мужчина в тот день не появился, телефоны отключены, близким ничего о своем месте нахождения и дальнейших планах не сообщал.

ПРИМЕТЫ: рост 180 см, спортивного телосложения, короткие тёмные волосы, носит бороду 2-3 см и усы.

Был одет: в синие джинсы, черная байка с капюшоном, на ногах кроссовки Nike.

При себе были: кожаный рюкзак чёрного цвета, два телефона iPhone, ID-карта.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно сообщить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по телефону 22 084 084.