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В начале следующей недели ожидается 30-градусная жара

LETA
Фото: Jānis Škapars/TVNET

Погоду в Латвии во второй половине нынешней недели и начале следущей будет определять антициклон. Поэтому погода будет сухой и солнечной, температура воздуха в отдельные дни может достигнуть +30 градусов, об этом свидетельсвует последний прогноз.

Будет дуть медленный ветер, вода на побережье прогреется до +20 градусов.

На большой части страны максимальная температура воздуха достигнет +23 .. + 28 градусов на этой неделе и +25 .. + 30 градусов на следующей неделе.

Ночи тоже станут теплее. Но, под ясным небом столбик термометра будет опускаться до +10 градусов.

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