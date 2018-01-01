Сезон гидравлических проверок: когда и где не будет горячей воды

Чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону и своевременно констатировать возможные повреждения, Rīgas siltums летом проведет гидравлические проверки теплосетей, во время которых у жителей не будет горячей воды.

Чтобы в случае повреждений теплосетей не вылился горячий теплоноситель, перед гидравлической проверкой его остужают до +45 градусов. Поэтому у части клиентов температура горячей воды может понизиться уже вечером.

Rīgas siltums предупреждает, что во время проверки магистральные теплосети являются объектами повышенной опасности – давление достигает 16 атмосфер.

ГРАФИК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК В 2018 ГОДУ

FOTO: Пресс фото

Для чего нужны гидравлические проверки?

Они необходимы, чтобы убедиться в безопасности теплосетей и своевременно обнаружить дефекты, тем самым снизив риск, что зимой люди останутся без горячей воды и отопления.

Что делать, если я увидел утечку?

Во время гидравлических проверок об утечке зеленовато-синей жидкости нужно сообщать по бесплатному номеру 80 0000 90.