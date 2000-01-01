Ваш товар, наш купец: пакистанец и рижанка наладили фиктивные браки в Ирландии

«История современной преступности» - так ирландское издание The Irish Times назвало схему организации фиктивных браков между выходцами из Пакистана и женщинами из Латвии.

Впервые в поле зрения ирландских властей 40-летний пакистанец Мухаммед Роми Рамзан попал в 2008 году, когда он просил убежище в Ирландии. На тот момент он был одним из 3866 просящих.

Его прошение было отклонено, но он его оспорил. В 2009 году суд его прошение также отверг, но у Рамзана к тому моменту уже был готов запасной план - в возрасте 31 года он женился на 20-летней гражданке Латвии.

Свадьба прошла в Ирландии в том же месяце, когда отклонили его апелляцию.

В 2000 году в статусе молодожена, жена которого является гражданкой ЕС, Рамзан подал документы для разрешения на жительство, и его заявление было удовлетворено. Ему было разрешено проживать в Ирландии пять лет до июля 2015 года.

В то же время полиция Ирландии констатировала, что все больше мужчин из Азии требуют убежища в Ирландии - их количество росло неимоверным темпом, не совпадавшим с общими тенденциями.

Также полиция обнаружила, что примерно половина заключенных браков в Ирландии в течение двух с половиной лет (до середины 2015 года) оказалась фиктивной с целью обойти иммиграционные законы Ирландии.

Более 1000 мужчин, по большей части азиаты, заплатили каждый от 15 000 до 20 000 евро преступникам, организовавшим в Ирландии свадьбы с гражданками ЕС, которые ранее никогда не видели своих женихов.

Одним из этих преступников и был Рамзан, имя которого в расследовании 2013 года всплывало несколько раз.

Полиция решила расследовать его собственный брак и быстро констатировала, что он фиктивный. Однако еще больше полиция заинтересовалась его деятельностью по организации фиктивных браков.

В расследовании против Рамзана ирландская полиция сотрудничала с полицией Латвии и агентством ЕС Eurojust.

В результате была раскрыта связь между Рамзаном и некой женщиной в Риге. По этой схеме Рамзан поставлял женихов, а рижанка - невест. Свадьбы организовывались в Ирландии.

Ирландская полиция выяснила, что Рамзан зарезервировал более 100 перелетов для таких невест. Он также занимался доставкой поддельных документов и способствовал нелегальной иммиграции.

Его напарница из Риги объявлена в розыск в Латвии, а также выдан арест на ее задержание в Европе.

Организованные ими браки по-прежнему расследуются. Ирландская полиция начала широкомасштабную операцию Vantage против фиктивных браков и нарушителей иммиграционных правил.

Рамзана решили депортировать, однако он воспротивился добровольно покидать Ирландию и возвращаться в Пакистан. В результате полиции пришлось его выследить и окружить прямо на спортивном поле во время игры в крикет, сообщило издание.