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Во вторник перед школьным экзаменом по госязыку произошла утечка информации

Русский TVNET/NRA
Фото: Lita Krone / LETA

Во вторник, 22 мая ученики 12 классов сдавали госэкзамен по латышскому языку. Была получена информация, что перед экзаменом произошла утечка заданий.

Якобы стали известны темы и задания для школьников. В 9.40 информация была доступна на территории всей Латвии. «Большая просьба аннулировать и организовать новый экзамен, это нечестно», - сообщила порталу nra.lv Лиене.

Представитель Государственного центр содержания образования Алисе Берзиня подтвердила информацию. Однако по ее словам утечка данных не могла повлиять на экзамен, так как произошла буквально перед его началом. Центр планирует обратиться с заявлением в Госполицию и призывает жителей своевременно обращаться в аналогичных случаях.

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