Побережье в Лиепае: слой дохлой рыбы и зловоние

Зловоние, стаи птиц и слой дохлой рыбы – морских бычков – на песке. Такую картину в понедельник утром можно было наблюдать в ближней части Северных фортов.

Жители Лиепаи, Бернаты и Ужавы сообщали ответственным службам и писали в социальных сетях, что побережье местами вновь усеяно дохлой рыбой. «Не наблюдается признаков замора, химического воздействия – ситуацию прокомментировал руководитель сектора контроля ресурсов Лиепайского регионального управления среды Андрис Юнкурс. – Это естественный процесс». При визуальной оценке видно, что эта рыба находится уже в стадии разложения, смешана с морскими водорослями.

После консультации с ихтиологом Эвалдом Уртансом можно сделать вывод, что, скорее всего, эти бычки – из тех, что в огромном количестве море выбросило на берег осенью прошлого года". "Они находились на глубине. Зимой в холодной воде ничего не происходило. Вымывание рыбы на берег, очевидно, связано с северным ветром. Здесь нет проблемы – все разлагается, и птицы что-то съедят", – пояснил А.Юнкурс.

«Вчера зловонные останки рыбы были убраны, – рассказал руководитель самоуправленческого агентства «Нодарбинатибас проекти» Вайрис Шалмс. – Все, что выброшено на берег, убрано, сложено в мешки и передано на утилизацию. Будем следить за ситуацией».