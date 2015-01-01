Суд оправдал обоих российских граждан и Линдермана по делу об инциденте на базе в Адажи

Рижский окружной суд сегодня оправдал обоих российских граждан и пророссийского активиста Владимира Линдермана, обвиненных в проникновении на Адажскую базу Национальных вооруженных сил (НВС) летом 2015 года.

От последнего слова на заседании суда все трое обвиняемых отказались.

Прокурор Зане Паваре сказала агентству ЛЕТА, что решит, обжаловать ли приговор суда после ознакомления с его полным текстом.

Полный текст приговора будет доступен 7 июня, после чего приговор в течение 10 дней можно будет обжаловать в кассационном порядке в Верховном суде.

Как сообщалось, 4 августа 2017 года Рижский районный суд приговорил граждан России Александра Куркина и Андрея Попко за инцидент на базе НВС в Адажи к 3 месяцам и 27 дням лишения свободы, этот срок они уже отбыли. Линдермана, который также проходил по этому делу, суд оправдал.

Кроме того, Куркину и Попко был запрещен въезд в Латвию на несколько лет.

Инцидент на Адажской базе произошел летом 2015 года. Полиция безопасности в ходе расследования выяснила, что граждане России, проведя предварительную подготовку, в июне 2015 года незаконно проникли на военный объект, а Линдерман помогал им в планировании и совершении преступного деяния.

Попко и Куркин вначале подозревались в шпионаже и попытка терроризма, совершенном в группе по предварительному сговору, но позднее их действия были переквалифицированы в хулиганство в группе лиц.