В четверг станет еще солнечнее и теплее

Ночью при слабом северо-западном ветре температура воздуха опустится до +5..+12 градусов, местами образуется туман.

В течение дня станет больше губчатых облаков, крупнейшие из которых местами в Латгале могут принести небольшой кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северный ветер. Воздух прогреется до +16..+21 градуса на побережье и до +22..+25 градусов в других районах страны.

В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +12 градусов, местами в пригороде - +3 градусов. Днем воздух прогреется от +18 градусов на морском побережье до +22 градусов на юге города.