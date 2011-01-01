Как в Латгале сохраняют национальное и культурное многообразие

Ансамбль русской песни «Интрига» появился в Резекне восемь лет назад, и за это время обрел известность в родной Латгале. Коллектив вырос из многолетней традиции застольных праздничных песен. Но когда его участницы «вышли в народ», они обнаружили, что русская песня находит очень благодарного слушателя и в Латвии, и за ее пределами.

В марте этого года ансамбль «Интрига» выступил в Резекне с концертом «Песни наших мам». Программа, в которую входят популярные песни 1960-х годов, звучала здесь уже второй раз, и снова в зале на несколько сотен мест не смогли разместиться все желающие. «Это концерт-ностальгия, напоминающий многим людям о молодости, юности или детстве, поэтому он пользуется такой популярностью у публики, - рассказывает одна из основательниц «Интриги» Наталья Усачёва. - Лично я его посвящаю своим родителям, потому что эти песни я слышала, когда в моем детстве дома звучали пластинки». Чтобы погрузить зрителей в атмосферу соответствующей эпохи, перед концертом участницы ансамбля проводят презентацию-викторину. В собственно музыкальную часть концерта входят такие песни как «Старый клен», «Огней так много золотых... », «Вальс расставания» («Старый вальсок») и многие другие. Некоторые композиции зрители поют вместе с ансамблем. Среди слушателей, тем не менее, не только люди среднего и пожилого возраста, хватает и молодых лиц. Более того, две песни в рамках концерта поют дети 12-15 лет. Ученики Резекненской 3-й средней школы исполняют песни «Черный кот» и «Наш сосед». Соответственно, на концерты приходят родители школьников, которые сами еще весьма молодые люди.

Началось с семейных праздников и романсов

Участие детей в концертах «Интриги» традиционно. Таким образом участницы ансамбля стремятся приобщать к русской культуре молодежь. Привычка развивать подрастающее поколение у артисток профессиональная: все они по основному роду занятий - учителя. Основали ансамбль четыре подруги: Наталья Усачёва (учитель русского языка и литературы), Ирина Матуле (учитель химии), Светлана Нилова и Инесса Шпелькова (учителя английского языка). Их дружбе уже три десятка лет, за которые они вместе с семьями устроили несчетное количество совместных праздников. Там подруги неизменно пели под аккомпанемент гитары, на которой играет Инесса. Друзья и родственники регулярно говорили, что женщинам «пора на сцену», но до поры никто из них не воспринимал эти слова всерьез.

Затем в Резекне появился Центр русской культуры, который возглавила Наталья Усачёва. Занимаясь организацией всевозможных культурных мероприятий - праздников, презентаций поэтических сборников и т.п., она обнаружила что очень не хватает музыкальной составляющей. И решила взять дело в свои руки. У будущего ансамбля появился музыкальный руководитель - Ирина Ананьева (учитель музыки). Позднее к «Интриге» присоединилась шестая участница - Виктория Растопчина (учитель начальных классов). Изначально «Интрига» являлась ансамблем русского романса, так как данная репертуарная ниша была в городе свободна. Стали выступать в сборных концертах, затем накопилось материала на сольную программу. Тогда же родилась традиция добавлять в концерты образовательный элемент - их открывали рассказом об истории и разновидностях романсов. Традиция вечера романсов в Резекне стала ежегодной. С программой романсов «Интрига» объехала с концертами и многие города Латгале. На сегодняшний день репертуар ансамбля расширился. Во-первых, добавились лирические песни. Во-вторых, появился отдельный блок духовных песен, так как «Интригу» стали приглашать выступать на фестиваль духовной музыки в Зилупе. «Можно сказать, что теперь мы формируем репертуар, откликаясь на запросы нашей публики», - говорят участницы коллектива.

По тому же принципу появилась и программа с песнями 1960-х годов - артистки заметили, что на эту эпоху стали часто ссылаться мода и кино, включая знаменитый фильм «Стиляги». Женщины, в свою очередь, многие из данных композиций пели всю жизнь на тех самых семейных посиделках. Так родилась программа «Песни наших мам», с которой ансамбль занял еще одну пустовавшую ранее репертуарную нишу. «Отклик у публики эта программа имеет потрясающий. Люди подпевают, плачут, подходят после концерта и делятся своими впечатлениями и переживаниями. По этой реакции мы видим, что сделали правильный выбор - мы дарим радость людям», - делится Наталья Усачёва.

От Латгале до Израиля

За восемь лет существования «Интрига» стала очень узнаваемым ансамблем в родном Резекне и во всем Латгальском регионе. Но концерты проходили и за пределами региона, и даже за границей. Были выступления в Риге, Даугавпилсе, Екабпилсе, Лиепае. Состоялись концерты в литовском Висагинасе, в российской Опочке, на пароме по дороге в Стокгольм и даже в Израиле.

Зачастую теплота, с которой встречают ансамбль зрители, приятно поражает его участниц. Например, после концерта в Висагинасе, который проходил в рамках Дней русской культуры в Литве, большая группа зрителей специально дожидалась артисток после концерта, чтобы пообщаться с ними и поблагодарить. Как и во многих других городах, просили возвращаться с новыми концертами.

Из выступлений этого года в душу женщинам запал концерт в Виляке: «Большинство зрителей были латыши. Первое отделение они слушали, чинно сидя за столиками, а во время второго отделения - под песни 60-х - весь зал плясал и подпевал. Это ведь наше общее советское прошлое, у всех жителей Латвии, включая и латышей, и русских, оно одно. Нам на прощание уже сами зрители пели под аккордеон песню на русском, с акцентом, но от души. Нам было необыкновенно приятно».

Кто поддерживает национальные коллективы?

Иногда зрители после концертов спрашивают, где можно приобрести диск с песнями ансамбля. Однако запись диска - дело затратное, и участницы ансамбля честно говорят, что альбом запишут только в случае, если найдется спонсор. Многие концерты они проводят совершенно бесплатно и не концентрируются на коммерческом аспекте. Поэтому деятельность ансамбля финансируется эпизодически.

Некоторые элементы для костюмов артистки покупают, шьют или вяжут сами. Если часть билетов от какого-то концерта распространяется платно, за вырученные средства опять же обновляется сценический гардероб. Некоторую финансовую поддержку ансамблю оказывает Резекненская городская дума, в рамках проекта поддержки всех национальных коллективов, действующих в городе. Дорожные издержки на выездные концерты иногда также оплачивает самоуправление или приглашающая сторона, или же предоставляется транспорт.

В Резекне существует Дом национальных культур, и все входящие в него национальные общества получают материальную поддержку местной думы: русское, латышское, латгальское, польское, украинское, белорусское, еврейское. Сами общества дружат между собой и часто организуют совместные мероприятия. Например, резекненское польское общество традиционно на православное Рождество устраивает концерт, в котором участвуют все национальные ансамбли.

Дни русской культуры - почти вековая традиция

Сейчас участницы ансамбля «Интрига» готовятся к выступлению 23 мая в Посольстве Латгалии ГОРС в рамках концерта, посвященного открытию Дней русской культуры в Латвии. На концерте выступят национальные русские песенные, инструментальные и танцевальные коллективы как из Латвии, так и из России. Ансамбль «Интрига» и в предыдущие годы участвовал в разных мероприятиях Дней русской культуры, проходивших как в Резекне, так и в других городах. Но этот год особенный, так как впервые открывающий концерт проводится не в рижской Большой Гильдии, а в новом резекненском концертном зале, вмещающем около тысячи зрителей.

В Латвии Дни русской культуры традиционно проводятся в конце весны или в первые дни лета - чтобы успеть до дня рождения А. С. Пушкина, который отмечается 6 июня. В этом году цикл Дней отмечает 93 года с момента зарождения в нашей стране. Впервые Дни русской культуры в Латвии прошли в 1925 году. Традиция циклов русских культурных мероприятий появилась в середине 20-х годов ХХ века в семнадцати странах Европы, а также в китайском городе Харбине, основанном в конце XIX века русскими строителями Китайско-Восточной железной дороги. Все эти страны и города объединяло то, что в них на тот момент годами (а кое-где десятилетиями и веками) формировалась своя русская община, которая после установления в России советской власти пополнилась множеством эмигрантов из числа русской интеллигенции. Как видим, ситуация в Латвии вполне совпадала в этом смысле с европейскими тенденциями того времени.

В современном виде Дни русской культуры в Латвии были возрождены в 2011 году. Открытие Дней - официальное мероприятие, в предыдущие годы его гостями были и президент Латвии, и послы России, и главы церквей - православной, католической и старообрядческой.