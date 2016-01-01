Госконтроль: в школе Даугавпилса, возможно, был фиктивно трудоустроен бухгалтер

Во время проверки в этой школе Госконтроль констатировал, что в 2016 году был заключен договор с сотрудником о выполнении обязанностей бухгалтера на время отсутствия другой сотрудницы. С 1 января 2017 года установленная зарплата составляла 900 евро в месяц. 5 сентября этого же года договор был прерван, однако уже 11 сентября с тем же лицом был заключен новый рабочий договор с аналогичной зарплатой.

В таблице учета рабочего времени было указано, что упомянутое лицо работало в средней школе каждый рабочий день по восемь часов. При этом Госконтроль констатировал, что у сотрудника не было прав доступа бухгалтерской программы «Horizon».

Выплаченные бухгалтеру в виде зарплаты 13 443 евро включают в себя и сделанные работодателем обязательные выплаты социального страхования.

О констатированных во время ревизии фактах Госконтроль проинформировал Госполицию и Генпрокуратуру.