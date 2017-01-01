Частные вузы: языковые ограничения отрицательно скажутся на экспорте высшего образования

Предложения Министерства образования и науки (МОН) о том, чтобы и к частным вузам и колледжам применялось уже введенное в государственных вузах требование о реализации учебных программ на латышском языке или на официальных языках Европейского союза, отрицательно скажется на экспорте высшего образования, заявил агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации частных вузов, ректор бизнес-школы «Туриба» Алдис Бауманис.

Он отметил, что любое непродуманное решение тормозит развитие системы высшего образования.

По его мнению, предложения МОН негативно повлияют на экспорт высшего образования. «Я прогнозирую сокращение числа иностранных студентов, что автоматически означает сокращение поступлений в государственный бюджет и определенное влияние на народное хозяйство в целом», - сказал Бауманис.

Как сообщалось, МОН предлагает частным вузам и колледжам ввести и у себя уже установленные для государственных вузов ограничения, обязывающие их реализовывать программы обучения на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, что по сути означает запрет на обучение на русском языке.

В предложениях к поправкам к закону о вузах МОН предлагает разрешить вузам и колледжам, реализующим программы обучения на языке, не отвечающем условиям закона о вузах, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен.

Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

МОН обосновывает свое предложение тем, что с учетом поправок к закону об образовании в связи с реализацией программ обучения на этапе среднего образования необходимо установить четкие условия в отношении языка программ обучения в вузах и колледжах.

Так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы, считает МОН.

Как пояснили агентству ЛЕТА в МОН, данные изменения, которые регулируют употребление языков в частных вузах, следуют из недавно утвержденных поправок к закону об образовании, предусматривающих постепенный переход на обучение только на государственном языке в средней школе. До сих пор закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах, но, так как высшее образование является делегированной государством функцией, такие же изменения необходимы и в частных вузах.

Как сообщалось, примерно треть студентов частных вузов в Латвии в прошлом году училась на русском языке. В государственных вузах доля таких студентов не достигает 1%, свидетельствует отчет МОН о высшем образовании в 2017 году.

В 2017 году в частных вузах учились 15 439 человек, из них 5189 или 34% учащихся - на русском языке.

Больше всего студентов, которые учатся на русском языке, в Институте транспорта и связи - 86% или 2358 студентов. Также на русском языке учился примерно каждый второй (53%) учащийся Института менеджмента информационных систем, а в RISEBA на русском языке учились 34% студентов. В Рижском авиационном институте их доля составляла 18%, в Балтийской международной академии - 17%, в Высшей школе экономики и культуры - 6%.

В государственных вузах в прошлом году училась 58 467 студентов, из них только 143 учились на программах Латвийского университета на русском языке.

В целом в государственных и частных вузах на русском языке в прошлом году училась 5332 или 7% учащихся.