С 1 ноября на улицы Риги вернутся блокираторы автомобильных колес

Для того чтобы население платило штрафы, которые применяются в случаях неуплаты за использование автостоянок в столице, с 1 ноября на улицах Риги вновь будут применяться блокираторы автомобильных колес, постановила сегодня столичная дума.

Ввести с 1 ноября блокираторы предложил депутат Вадим Баранник («Согласие»), и думцы его поддержали.

Поправки к правилам самоуправления об использовании платных автостоянок предусматривают, что блокировка может использоваться только в третий раз после того, как нарушитель не рассчитался за использование автостоянки. После второго нарушения автовладельцу будет высылаться предупреждение на четырех языках о том, что его автомобиль в следующий раз может быть заблокирован.

К автомобилям с иностранными номерами блокировка будет применяться уже с первого раза.

Оплату штрафа нарушитель сможет произвести только в электронном виде - либо зайдя в ближайший банк, либо через приложение на телефоне. Блокиратор будет сниматься только после уплаты штрафа.