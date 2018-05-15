Почистим дорожки прямо вам на голову! Так это происходит в рижских парках

Недавно пользователь сети Twitter поделился своим наблюдением: «Оказывается, о самочувствии людей в парках Риги заботится и трактор- вентилятор. Пыль с дорожек он щедро распыляет на зеленые насаждения, скамеечки, одежду и прически посетителей парков. Также он заботится, чтобы, угощаясь мороженым, приятно скрипело на зубах и мы бы не дышали чересчур свежим воздухом».

Izrādās, par ļaužu labsajūtu Rīgas parkos gādā arī traktors-ventilators. Tas celiņu putekļus bagātīgi nopūš uz apstādījumiem, soliņiem, parku apmeklētāju drēbēm un frizūrām. Tas arī rūpējas, lai, saldējumu ēdot, starp zobiem patīkami šņirkstētu un mēs neelpotu pārāk svaigu gaisu! pic.twitter.com/vBUYnRO3oS— Varis V.V. (@varisvv) May 15, 2018

За комментарием мы обратились к члену правления «Rīgas meži» Эдгару Ваикулису.

Он пояснил, что устройство действительно предназначено для чистки дорожек в парках.

«Чтобы по возможности минимально беспокоить посетителей парка, чистку дорожек мы начинаем рано утром. Конечно, мы не можем все работы выполнить на рассвете, поэтому их приходится продолжать и когда посетители в парках уже появляются», - рассказал Ваикулис.

Он добавил, что данный метод чистки гораздо эффективнее, экономичнее и экологичнее, чем мести метлой по старинке.

«Конечно, оператору техники стоит объективно оценивать ситуацию при выполнении своих обязанностей, очевидно, в данной ситуации это сделано не было. Руководитель управления, беря во внимание погодные условия, 15.05.2018. прекратил использование воздушного распылителя», - признал Ваикулис.

«К сожалению, из-за тех же погодных условий мы не можем использовать поливальные аппараты для дорожек, потому что все время необходимо заботиться о цветах, чтобы они не погибли», - пояснил представитель «Rīgas meži», отмечая, что использование воздушного распылителя цветам не вредит.