Четверг, 24 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Вейонис повторно призвал Сейм улучшать качество законов

LETA
Раймонд Вейонис | Фото: Edijs Pālens / LETA

Сейму необходимо улучшать качество принимаемых законов, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, открывая международную конференцию «Роль Конституционного суда в глобализированном мире 21-го века».

Президент обратил внимание на то, насколько просто и быстро непродуманная до конца идея превращается в закон. «К сожалению, Сейм не договорился о поправках к регламенту, направленных на улучшение законодательного процесса. По-прежнему бывает, что при третьем чтении получается законодательный брак, по-прежнему законодатель не обязан разъяснять поданные предложения и принятые законы», - сказал Вейонис.

Как сообщили в канцелярии президента, Вейонис сказал, что нужно укреплять и поддерживать госуправление и судебную власть. Если не будет профессиональных чиновников и судей, даже самые хорошие законы останутся на бумаге.

Все еще есть случаи, когда закон применяется формально и поверхностно, теряя в рутине свою справедливость. Поэтому участие Конституционного суда в улучшении законов необходимо, считает президент.

0 Комментарии