Вейонис повторно призвал Сейм улучшать качество законов

Президент обратил внимание на то, насколько просто и быстро непродуманная до конца идея превращается в закон. «К сожалению, Сейм не договорился о поправках к регламенту, направленных на улучшение законодательного процесса. По-прежнему бывает, что при третьем чтении получается законодательный брак, по-прежнему законодатель не обязан разъяснять поданные предложения и принятые законы», - сказал Вейонис.

Как сообщили в канцелярии президента, Вейонис сказал, что нужно укреплять и поддерживать госуправление и судебную власть. Если не будет профессиональных чиновников и судей, даже самые хорошие законы останутся на бумаге.

Все еще есть случаи, когда закон применяется формально и поверхностно, теряя в рутине свою справедливость. Поэтому участие Конституционного суда в улучшении законов необходимо, считает президент.