Предприятие «Ригас межи» этой весной планирует посадить 387,93 га молодого леса, в целом 1 154 000 саженцев деревьев, свидетельствует информация «Firmas.lv».
Как рассказал агентству ЛЕТА член правления «Ригас межи» Эдгар Вайкулис, большинство работ по восстановлению леса уже проведено, потому что деревья предприятие начало сажать еще в апреле и продолжит до июня.
На Гаркалнском участке Гауйского лесничества планируется посадить 12,84 га молодого леса, на Югльском участке - 112,98 га, в Даугавском лесничестве - 89,6 га, в Тирельском лесничестве - 33,97 га, на Олайнском участке - 87,61 га, в Катринском лесничестве - 43,53 га.
Как и в предыдущие годы, больше всего в принадлежащих Рижскому самоуправлению лесах будет посажено саженцев сосен - 827 790 или 71,7% общего числа. Также будет посажено 198 954 саженца хвойных деревьев (17,2%), 83 340 саженцев берез (7,4%), 42 400 саженцев других лиственных деревьев (3,7%).