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День Лачплесиса может стать выходным

LETA
Фото: Ieva Makare / LETA

Сейм сегодня во втором чтении одобрил поправки к закону о праздничных, памятных и отмечаемых днях, согласно которым День Лачплесиса 11 ноября будет внесен в список официальных праздничных дней, то есть будет выходным.

Это предложение внесла в парламент группа депутатов.

Сейм еще должен проголосовать за поправки в окончательном чтении.

Как уже писал Русский TVNET, Сейм сегодня одобрил введение Дня спорта и еще четырех других отмечаемых дней.

Депутаты поддержали предложение объявить 6 апреля Днем спорта, 6 июля - Днем латвийской авиации, 10 июля - Днем латвийских воинов, третье воскресенье сентября - Днем работника автотранспорта, 10 ноября - Днем науки.

День учителя впредь будет отмечаться ежегодно 5 октября.

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