Рейрс: главная проблема Латвии - нехватка квалифицированной рабочей силы

Главная проблема Латвии в сфере занятости - уже не безработица, а нехватка квалифицированной рабочей силы, заявил на конференции «Занятость в Латвии вчера, сегодня и завтра» министр благосостояния Янис Рейрс.

По его словам, сравнительно недавно, когда министр начинал работать, приоритетом было обеспечение людей рабочими местами, а теперь ситуация изменилась на противоположную, то есть помогать нужно работодателям, которым нужны работники. Безработица сокращается, а количество свободных рабочих мест стремительно растет.

По словам Рейрса, перемены происходят постоянно - развиваются технологии, требуются новые знания и навыки, часть профессий исчезает, появляются новые. Также проблемой является старение рабочей силы.

В условиях, когда предприятиям нужны знающие и профессиональные работники, Латвия должна позаботиться и о том, чтобы система образования готовила соответствующие кадры, а работникам старшего поколения была обеспечена переквалификация.